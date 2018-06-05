Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы

Количество человек, погибших в результате извержения вулкана в Гватемале, достигло 65 человек. Об этом информирует The Washington post.

Спасатели продолжают искать пропавших без вести. Как отметили в спасательной службе, число погибших не окончательное, оно еще будет расти.

Директор Национального института судебных наук Фануэль Гарсия ранее сообщил, что было восстановлено 62 тела, и 13 из них были идентифицированы. Позже количество жертв возросло до 65 человек.

На протяжении многих лет вулкан Фуэго регистрировал ряд незначительных извержений, не производилось никаких эвакуаций. Ранее ученые сообщали, что активность вулкана снижается.

Нынешнее извержение уже назвали одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах страны, эвакуированы 2 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".