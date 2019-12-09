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Более 20 человек пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии

Новости » Общество     09.12.2019 - 19:25
Более 20 человек пропали без вести после извержения вулкана в Новой Зеландии
Фото: извержение вулкана в Новой Зеландии (twitter.com)

Всего погибли 5 человек

Более двух десятков человек считаются пропавшими после извержения вулкана в Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что около 50 человек, среди которых были и новозеландцы, и иностранные туристы, находились поблизости и еще несколько человек были замечены у края кратера за несколько минут до извержения вулкана.

Полиция заявила, что они не ожидают найти больше выживших после извержения вулкана.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии выросло до 5. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что около 20 человек получили ранения.

РБК-Украина писало, что на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана никто не пострадал.

Напомним, 3 июля на острове Стромболи, в Италии, произошло сильное извержение вулкана, в результате которого погиб человек, а еще один - пострадал.

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