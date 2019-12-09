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Число загиблих при виверженні вулкану в Новій Зеландії перевищило 10

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 22:56
Число загиблих при виверженні вулкану в Новій Зеландії перевищило 10
Фото: виверження вулкану (twitter.com)

Жертвами виверження стали щонайменше 13 людей

Кількість загиблих в результаті виверження вулкану в Новій Зеландії зросла до 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними видання, на момент інциденту на острові, де сталося виверження вулкану, перебувало 47 людей. Відомо, що внаслідок виверження загинули вже 13 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число загиблих в результаті виверження вулкана в Новій Зеландії зросло до 5. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна в ході прес-конференції заявила, що ще близько 20 осіб отримали поранення.

Також РБК-Україні писало, що після виверження вулкану в Новій Зеландії понад 20 людей зникли безвісти. На острові було близько 50 осіб, серед яких були і новозеландці, і іноземні туристи, що знаходилися поблизу, і ще кілька людей були помічені біля краю кратера за кілька хвилин до виверження вулкана.

Як відомо, виверження вулкану в Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Невдовзі після інциденту представник місцевої поліції Джон Тімсіт повідомив про одну загиблу людину та додав, що кількість жертв стихії зросте. Тоді ж було відомо про 20 постраждалих в результаті виверження вулкану.

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