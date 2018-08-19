Число погибших в Индии из-за ливней возросло до 370 человек

В результате наводнений без крова остались еще 700 тысяч человек

В Индии количество погибших в результате наводнений, которые начались в конце мая, в южном штате Керала возросло до 370. Об этом сообщает AFP.

Отметим, что об увеличении количества погибших стало известно после того, как спасатели обыскали затопленные села в Керале. Издание сообщает, что за последние 24 часа спасатели обнаружили тела 46 погибших.

В результате наводнений без крова остались еще 700 тыс. человек. Еще 725 тыс. человек находятся в лагерях помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство штата Керала призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы в регионе, закрыли аэропорт до 26 августа. Ранее в Индии ввели режим чрезвычайного времени из-за ливня.