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Число погибших детей в результате агрессии РФ значительно возросло: обновленные данные

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Украина, Суббота 11 июня 2022 08:59
Число погибших детей в результате агрессии РФ значительно возросло: обновленные данные Фото: в Украине с начала войны погибли уже 287 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже 779 детей. Из них 287 детей погибли, еще 492 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 217, Харьковской - 132, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Количество погибших детей за последние сутки значительно возросло, так как в ходе фиксации правонарушений стало известно о смерти еще 24 несовершеннолетних в Мариуполе в результате обстрелов со стороны оккупантов.

Однако данные цифры не являются окончательными, потому что продолжается работа по их установлению в местах, где идут активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.

Напомним, по данным на конец мая, Россия с начала полномасштабной войны депортировала уже 230 тысяч украинских детей.

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