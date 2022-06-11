Кількість загиблих дітей внаслідок агресії РФ значно зросла: оновлені дані

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали вже 779 дітей. З них 287 дітей загинули, ще 492 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram .

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Кількість загиблих дітей за останню добу значно зросла, оскільки у ході фіксації правопорушень стало відомо про смерть ще 24 неповнолітніх у Маріуполі в результаті обстрілів з боку окупантів.

Проте дані цифри не є остаточними, бо триває робота з їх встановлення в місцях, де йдуть активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.