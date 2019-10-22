Число переселенцев в Сирии из-за боевых действий достигло 180 тысяч

С тех пор, как 9 октября Турция начала свою военную операцию на северо-востоке Сирии, около 180 тысяч человек стали перемещенными лицами. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua Net.

Отмечается, что около 80 тысяч из переселенцев - дети. По данным Организации Объединенных наций, перемещенные лица либо отправляются в дома своих родственников, либо живут во временных поселениях.

"Хотя прекращение огня на северо-востоке Сирии привело к общему сокращению военных действий, боевые действия продолжают оказывать воздействие на гражданское население в некоторых районах региона, заявила ООН в понедельник. Из того, что смогли наблюдать мы и наши партнеры, было меньше насилия, так как было достигнуто прекращение огня", - сказал Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН.

Напомним, во время турецкой военной операции в Сирии 8 человек из числа мирного населения погибли и 20 получили ранения.

В ответ на это "Сирийские демократические силы" обстреляли пограничные с Сирией города Турции, из-за чего погибли 6 человек и около 65 получили ранения.

Сирийская обсерватория по правам человека тогда заявила, что более 60 тысяч человек были перемещены в результате военной операции Турции.