Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 30 человек

Новости Происшествия 31.07.2018 - 20:42
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Среди них есть беременные женщины

В Киеве госпитализировали в больницы более 30 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек", - написала Голубовская.

Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 30 человек

По ее словам, больные продолжают поступать, среди них есть беременные. Она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Киеве отровились шаурмой 16 человек.

Накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения. По данным полиции, в дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

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