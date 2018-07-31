Кількість отруєних шаурмою у Києві зросла до 30 людей

Новини Надзвичайні події 31.07.2018 - 20:42
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Серед них є вагітні жінки

У Києві госпіталізували до лікарень понад 30 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Про це повідомила провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

"У Києві черговий спалах кишкової інфекції після вживання шаурми, з учорашнього дня тільки госпіталізованих, за моєю інформацією, вже більше 30 осіб", - написала Голубовська.

Кількість отруєних шаурмою у Києві зросла до 30 людей

За її словами, хворі продовжують надходити, серед них є вагітні. Вона зазначила, що клінічні показники захворювання схожі на сальмонельоз.

Нагадаємо,  раніше сьогодні повідомлялось, що у Києві отруїлись шаурмою 16 людей.

Напередодні постраждалі купували шаурму на Броварському проспекті, після вживання якої стали себе погано почувати. Їх доставили в лікувальні установи. За даними поліції, в чергову частину Дніпровського управління поліції вчора протягом дня надійшли повідомлення лікарів з різних інфекційних відділень медичних установ про госпіталізацію громадян з гострими кишковими інфекціями.

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Теги:  Київ,  отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС