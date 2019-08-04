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Число обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось до 61

Новости » Общество    04.08.2019 - 20:01
Число обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось до 61
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

В результате осложнения погодных условий остается обесточенным 61 населенный пункт в пяти областях

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на вечер воскресенья количество обесточенных населенных пунктов в пяти областях Украины увеличилось до 61. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По состоянию на 19:00 наблюдаются осадки в виде дождя в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

В результате осложнения погодных условий остается обесточенным 61 населенный пункт в пяти областях, а именно Днепропетровская - 33, Донецкая - 14 Запорожская - 6, Луганская - 4, Одесская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в воскресенье, 4 августа, значительно ухудшится из-за перемещения активного циклона. По прогнозу синоптиков, активный циклон принесет в южные, восточные, а также Днепропетровскую и Кировоградскую области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 22 м/сек, местами порывы будут достигать 30 м/сек.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 4 августа, на территорию Украины придет активный циклон с Балкан, который принесет сильные ливни с грозами и градом, а также мощные шквалы ветра. В приморских районах ожидалась штормовая погода.

 

 

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