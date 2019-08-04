Кількість знеструмлених населених пунктів в Україні зросла до 61

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

В результаті ускладнення погодних умов залишається знеструмленим 61 населений пункт у п'яти областях

В результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) станом на вечір неділі кількість знеструмлених населених пунктів у п'яти областях України зросла до 61. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За станом на 19:00 спостерігаються опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській і Харківській областях.

В результаті ускладнення погодних умов залишається знеструмленим 61 населений пункт у п'яти областях, а саме Дніпропетровська - 33, Донецька - 14 Запорізька - 6, Луганська - 4, Одеська - 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні в неділю, 4 серпня, значно погіршиться через переміщення активного циклону. За прогнозом синоптиків, активний циклон принесе в південні, східні, а також Дніпропетровську і Кіровоградську області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 22 м/сек, місцями пориви сягатимуть 30 м/с.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в неділю, 4 серпня, на територію України прийде активний циклон з Балкан, який принесе сильні зливи з грозами та градом, а також потужні шквали вітру. У приморських районах очікувалася штормова погода.