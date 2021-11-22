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Число нелегалов на восточной границе ЕС выросло за год в 15 раз, - Frontex

Автор: Валерия Полищук

Число незаконных пересечений границы на внешних границах Европейского союза за первые десять месяцев 2021 года выросло почти на 70%. В октябре выявлено почти 22,8 тысячи незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предварительные расчеты Европейского пограничного агентства (Frontex).

На восточной границе ЕС общее количество незаконных пересечений границы в 2021 году составило почти 8 тысяч, что в 15 раз больше, чем годом ранее.

"Граница ЕС с Беларуси оставалась наиболее затронутой миграционным потоком в 2021 году. После достижения исторического максимума прибытия в июле (превысив 3,2 тысячи), прибытие мигрантов по восточному сухопутному маршруту в последующие месяцы снизилось и в октябре 2021 года составило более 600 человек", - говорится в отчете.

Большинство нелегальных мигрантов прибывают из Ирака, Афганистана и Сирии.

Все соседние с Беларусью страны-члены Евросоюза значительно усилили меры пограничного контроля в условиях чрезвычайного положения.

"Усиление контроля предотвратило попадание крупномасштабных потоков из Белоруссии в ЕС в октябре",- говорится в отчете.

Напомним, ранее Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.

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Миграционный кризис