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Кількість нелегалів на східному кордоні ЄС зросла за рік у 15 разів, - Frontex

Автор: Валерія Поліщук

Кількість незаконних перетинів кордону на зовнішніх кордонах Європейського Союзу за перші десять місяців 2021 року зросла майже на 70%. У жовтні виявлено майже 22,8 тисячі незаконних перетинів кордону на основних міграційних маршрутах Європи, що на 30% більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні розрахунки Європейського прикордонного агентства (Frontex).

На східному кордоні ЄС загальна кількість незаконних перетинів кордону у 2021 році склала майже 8 тисяч, що в 15 разів більше, ніж роком раніше.

"Кордон ЄС з Білорусі залишався найбільш порушеним міграційним потоком у 2021 році. Після досягнення історичного максимуму прибуття в липні (перевищивши 3,2 тисячі), прибуття мігрантів по східному сухопутному маршруту в наступні місяці знизилося і в жовтні 2021 року склало понад 600 осіб", - йдеться у звіті.

Більшість нелегальних мігрантів прибувають з Іраку, Афганістану та Сирії.

Всі сусідні з Білоруссю країни-члени Євросоюзу значно посилили заходи прикордонного контролю в умовах надзвичайного стану.

"Посилення контролю запобігло потраплянню великомасштабних потоків з Білорусії в ЄС в жовтні", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою, підганяючи їх пострілами.

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Міграційна криза