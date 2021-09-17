Число нарушений "тишины" на Донбассе в сентябре выросло на 30%, - ОБСЕ

В течение первых двух недель сентября на востоке Украины фиксировалось в среднем 273 нарушения режима прекращения огня в день. Это на 30% больше, чем в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунена.

В ОБСЕ также выразили особое сожаление по поводу роста числа жертв среди гражданского населения. "Это 11 человек в августе, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения за месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года", - говорится в сообщении.