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Кількість порушень "тиші" на Донбасі у вересні зросла на 30%, - ОБСЄ

Автор: Артур Родивилов

Протягом перших двох тижнів вересня на сході України фіксувалося в середньому 273 порушення режиму припинення вогню в день. Це на 30% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунена.

В ОБСЄ також висловили особливий жаль з приводу зростання кількості жертв серед цивільного населення.

"Це 11 осіб у серпні, що є найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за місяць з моменту вступу в силу угоди про посилення режиму припинення вогню, досягнутої в липні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, співробітники місії ОБСЄ в цілому зафіксували переміщення 40 тисяч військових через російсько-український кордон. Крім того, виявлені численні випадки перекидання військової техніки.

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ОБСЄ