Стало известно, перемещение скольких военных выявило ОБСЕ через границу Украины и РФ

Сотрудники миссии ОБСЕ в общей сложности зафиксировали перемещение 40 тысяч военных через российско-украинскую границу. Кроме того, выявлены многочисленные случаи переброски военной техники.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без лишних глаз. Зачем Россия убирает наблюдателей на границе с ОРДЛО".

Как рассказал спикер МИД Олег Николенко, страна-оккупант настаивает на обратном, отмечая, что пребывание "надзирателей" на границе Украины и РФ нецелесообразно.

"Миссия наблюдателей ОБСЕ на российских КПП "Гуково" и "Донецк" фиксировала многочисленные факты передвижения через границу лиц в военной форме (до 40 тысяч человек), техники, грузов, которые украинская сторона не могла присмотреть или проверить", - сказал Николенко.

По его словам, обычно после этого на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях наблюдательная миссия ОБСЕ находила современное оружие и высокотехнологичные средства радиоэлектронной борьбы, произведенные в РФ.

Кроме того, наблюдалось увеличение случаев нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных администраций.

"В Москве не заинтересованы в посторонних ушах и глазах на неконтролируемом участке границы, чтобы продолжать поставлять на временно оккупированных территориях оружие, боеприпасы и наемников", - резюмировал спикер МИД.