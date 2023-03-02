Число мобилизованных россиян на войну может превышать 500 тысяч, - "Медиазона"

В России во время "частичной мобилизации" могли набрать на войну против Украины больше заявленной властями цифры в 300 тысяч человек. Речь может идти о более чем 527 тысячах лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Такие данные опубликовало издание, проведя собственное расследование. В частности, еще в октябре "Медиазона" предложила оценивать количество мобилизованных на войну по количеству свадеб. Поскольку тогда людям с повестками разрешили жениться на один день, без обязательного месячного ожидания.

Отмечается, что этим массово воспользовались мобилизованные, долгое время жили вместе, но не оформлявшие свои отношения. То есть речь идет о людях, которых принято называть сожителями.

Поскольку, как пишет "Медиазона", супруги, в отличие от сожительниц, получают возможность узнавать о своих мужьях, находящихся на фронте, а также рассчитывать на компенсации в случае их гибели на фронте.

Издание отмечает, в конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена и вместе с ним поток пресс-релизов о массово распространяющемся свадьбе также прекратили широко продвигать.

Но "Медиазона" обращает внимание, что браки, оформленные одним днем, все же продолжились.

В частности, российское издание ссылается на данные Росстата, показывающие резкое увеличение количества регистраций брака в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

При этом в ноябре их было больше на 45 тысяч, чем годом ранее, а в декабре - на 16 тысяч. Но издание обращает внимание, что не во всех случаях речь идет о мобилизованных.

Издание высчитало возможное количество мобилизованных на основании данных из 50 регионов, в которых женились почти 25 тысяч мужчин, получивших повестку.

Вместе с тем, собрав данные о количестве мужчин призывного возраста, которы не состоят в браке, расследование "Медиазоны" пришло к выводу, что в этих регионах призвали около 240 тысяч человек, а по всей России - эта цифра составляет около 525 тысяч.

Напомним, недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

При этом в разведке Германии считают, что Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона военнослужащих.

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