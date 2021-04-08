Число летальных случаев от COVID может возрасти. Названа причина

Мухарская обратила внимание, что уровень смертности также зависит от региона.

"Здесь в зависимости от региона. В некоторых регионах, например, в западных, где уже несколько недель придерживаются локдауна, ситуация более-менее стабилизируется, и имеет такую ​​тенденцию к уменьшению заболеваемости, в том числе и смертности", - отметила экс-замглавы главного санврача.

Она отметила, что с ростом заболеваемости возрастает и количество летальных случаев.

"Надо понимать, что количество смертельных случаев зависит от того, сколько у нас тяжелых случаев. Есть такое определенное соотношение: чем больше больных, тем больше тяжелых форм, и дальше в этой цепочке чем больше тяжелых, тем больше смертей. Если будет расти общая заболеваемость, в том числе с тяжелыми формами, то может расти и количество, к сожалению, смертельных случаев", - подчеркнула Мухарская.