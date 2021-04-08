Число летальних випадків від COVID може зрости. Названа причина

Мухарська звернула увагу, що рівень смертності також залежить від регіону.

"Тут у залежності від регіону. У деяких регіонах, наприклад, у західних, де вже кілька тижнів дотримуються локдауну, ситуація більш-менш стабілізується, і має таку тенденцію до зменшення захворюваності, в тому числі й смертності", - зазначила екс-заступник голови головного санлікаря.

Вона зазначила, що з ростом захворюваності зростає і кількість летальних випадків.

"Треба розуміти, що кількість смертельних випадків залежить від того, скільки у нас важких випадків. Є таке певне співвідношення: чим більше хворих, тим більше важких форм, і далі в цьому ланцюжку чим більше важких, тим більше смертей. Якщо буде рости загальна захворюваність, у тому числі з важкими формами, то може рости й кількість, на жаль, смертельних випадків", - підкреслила Мухарська.