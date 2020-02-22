Число інфікованих коронавірусом за добу зросло на 200 осіб

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Кількість інфікованих коронавірусом за межами Китаю досягло показника 1402

За останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросло на 202 і досягло показника 1402. Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зростання виявлених випадків коронавіруса відбулося в основному за рахунок Південної Кореї, де кількість хворих за останню добу подвоїлася. Джерелами зараження стали місто Ченду і невелика християнська громада в місті Тегу на півдні Корейського півострова. Десять нових хворих виявила влада Ірану.

Влада Італії вже після доповіді ВООЗ повідомила про те, що тільки в провінції Ломбардія кількість хворих досягла 46 осіб. З них один випадок зараження був зафіксований в Мілані.

Крім того, зросла кількість жертв коронавіруса за межами Китаю. Померло 11 осіб. Смертельні випадки вже були зафіксовані в Японії, Південній Кореї, Італії, Франції, Ірані, на Філіппінах. У двох нових країнах виявлено коронавірус. Це - Ліван і Ізраїль. Всього хвороба була виявлена ​​в 28 країнах.

Нагадаємо, в Італії за добу померла друга людина, яка була заражена коронавірусом COVID-19.