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Число інфікованих коронавірусом за добу зросло на 200 осіб

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 21:37
Число інфікованих коронавірусом за добу зросло на 200 осіб
Ілюстративне фото (AFP)

Кількість інфікованих коронавірусом за межами Китаю досягло показника 1402

За останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросло на 202 і досягло показника 1402. Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зростання виявлених випадків коронавіруса відбулося в основному за рахунок Південної Кореї, де кількість хворих за останню добу подвоїлася. Джерелами зараження стали місто Ченду і невелика християнська громада в місті Тегу на півдні Корейського півострова. Десять нових хворих виявила влада Ірану.

Влада Італії вже після доповіді ВООЗ повідомила про те, що тільки в провінції Ломбардія кількість хворих досягла 46 осіб. З них один випадок зараження був зафіксований в Мілані.

Крім того, зросла кількість жертв коронавіруса за межами Китаю. Померло 11 осіб. Смертельні випадки вже були зафіксовані в Японії, Південній Кореї, Італії, Франції, Ірані, на Філіппінах. У двох нових країнах виявлено коронавірус. Це - Ліван і Ізраїль. Всього хвороба була виявлена ​​в 28 країнах.

Нагадаємо, в Італії за добу померла друга людина, яка була заражена коронавірусом COVID-19.

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