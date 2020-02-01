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Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 18

Новости » Общество     01.02.2020 - 15:06
Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 18
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Правительство страны подтвердило два новых случая инфицирования

Правительство Сингапура подтвердило два новых случая инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV, среди которых женщина, эвакуированная ранее из китайского города Ухань. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Министерства здравоохранения республики.

Сообщается, что 47-летняя гражданка Сингапура была эвакуирована из Китая 30 января, она испытывала недомогание во время полета, а после приземления была срочно госпитализирована в Национальный центр инфекционных заболеваний. Другой пациенткой с подтвержденным диагнозом стала 31-летняя гражданка КНР, которая прибыла из Уханя 22 января.

Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день в Сингапуре достигло 18 человек.

"Их состояние оценивается как средне стабильное", - заявили в Минздраве.

Напомним, в Испании подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов. Анализы туристов отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. Один из образцов дал положительный результат. Сейчас инфицированного пациента изолировали.

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