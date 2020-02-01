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Число інфікованих коронавірусом в Сінгапурі досягло 18

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 15:06
Число інфікованих коронавірусом в Сінгапурі досягло 18
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Уряд країни підтвердив два нових випадки інфікування

Уряд Сінгапуру підтвердив два нових випадки інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV, серед яких жінка, евакуйована раніше з китайського міста Ухань. Про це йдеться в поширеному в суботу повідомленні Міністерства охорони здоров'я республіки.

Повідомляється, що 47-річна громадянка Сінгапуру була евакуйована з Китаю 30 січня, вона відчувала нездужання під час польоту, а після приземлення була терміново госпіталізована в Національний центр інфекційних захворювань. Іншою пацієнткою з підтвердженим діагнозом стала 31-річна громадянка КНР, яка прибула з Уханя 22 січня.

Таким чином, загальне число інфікованих на сьогоднішній день в Сінгапурі досягло 18 осіб.

"Їх стан оцінюється як середньо стабільна", - заявили в Моз.

Нагадаємо, в Іспанії підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV. Вірус виявили у одного з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік острова Гомера, що входить до складу Канарських островів. Аналізи туристів відправили для обстеження в мадридський Інститут Карлоса III. Один із зразків дав позитивний результат. Зараз інфікованого пацієнта ізолювали.

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