Число детей, погибших из-за российской агрессии, резко выросло: новые данные

Так, 14 сентября в Херсоне вследствие вражеских обстрелов погибла семья с двумя дочерьми 8 и 12 лет.

Также сообщается, что 5 сентября в результате обстрела войсками РФ Новой Гусаровки (Харьковская область) погиб 14-летний подросток.

При этом во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Изюма Харьковской области, стало известно о гибели 9 марта семьи с двумя девочками 5 и 8 лет.

Кроме того, 15 сентября враг обстрелял Святогорск в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадал 17-летний парень. А 16 сентября в Харькове оккупанты ранили двух детей - 5 и 17 лет.

В ОГП рассказали, что с начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 394;

Харьковской - 218;

Киевской - 116;

Николаевской - 72;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Херсонской - 55;

Запорожской - 46;

Днепропетровской - 26.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают прокуроры.

Также в ОГП отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.