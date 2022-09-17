RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість дітей, які загинули через російську агресію, різко зросла: нові дані

Фото: кількість дітей, які загинули через російську агресію, різко зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 1145 дітей. З них 389 загинули, ще 756 отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Так, 14 вересня у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула родина із двома дочками 8 та 12 років.

Також повідомляється, що 5 вересня внаслідок обстрілу військами РФ Нової Гусарівки (Харківська область) загинув 14-річний підліток.

При цьому під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території Ізюму Харківської області, стало відомо про загибель сім'ї 9 березня з двома дівчатками 5 і 8 років.

Крім того, 15 вересня ворог обстріляв Святогірськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждав 17-річний хлопець. А 16 вересня у Харкові окупанти поранили двох дітей – 5 та 17 років.

В ОГП розповіли, що з початку війни найбільше дітей постраждали у:

  • Донецької області - 394;
  • Харківській - 218;
  • Київській - 116;
  • Миколаївській - 72;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 46;
  • Дніпропетровській - 26.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначають прокурори.

Також в ОГП зазначили, що через бомбардування та обстріл збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, після звільнення майже всієї Харківської області у лісі у Ізюма виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню, яку влаштували російські військові під час окупації.

За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти повторили в Ізюмі те, що зробили у Бучі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПрокуратураДіти війниРосійська Федерація