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Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заболели менее 16 тысяч человек

Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (16 362 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 571 человека; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР- 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 529 913 человек;
  • выздоровело - 2 287 846 человек;
  • летальных исходов - 58 331;
  • проведено ПЦР-тестирований - 13 217 913.

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