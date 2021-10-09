Число COVID-случаев в Украине снижается: за сутки заболели менее 16 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (16 362 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 571 человека; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР- 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.
За все время пандемии в Украине: