Число COVID-випадків в Україні знижується: за добу захворіли менше 16 тисяч осіб

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, зафіксовано 15 908 підтверджених випадків-19. Це менше, ніж напередодні (16 362 позитивних тестів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 3 571 особу; летальних випадків - 250; одужали - 5 364 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
За добу протестовано: методом ПЛР - 53 313 осіб, методом ІФА - 10 132 особи, експрес-тестами - 42 584 особи.