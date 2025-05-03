Число боїв зростає, РФ найбільше тисне на чотирьох напрямках. Яка ситуація на фронті

"Гарячі" напрямки

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 83 атаки агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожих штурми в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря.

На Курському напрямку вчора ЗСУ відбили 20 атак противника. Ворог завдав 235 артилерійських обстрілів, з них 15 - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 23 КАБ.

Ситуація на інших ділянках фронту

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень, противник атакував у районах Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки.

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Високого (кол.Червоне), Сили оборони відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, загарбники здійснили п’ять штурмів позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.