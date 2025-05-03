Число боев растет, РФ больше всего давит на четырех направлениях. Какая ситуация на фронте

"Горячие" направления

На Покровском направлении украинские защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 вражеских штурма в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Багатира.

На Курском направлении вчера ВСУ отбили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 - из реактивных систем залпового огня; осуществил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

Ситуация на других участках фронта

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Гуляйпольском направлении, вблизи Высокого (бывшее Красное), Силы обороны отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.