Число блокпостов в Украине сократят до 800-900, - МВД

В Украине намерены сократить число блокпостов до 800-900. В первые дни российского вторжения их было настолько много, что они затрудняли логистику по стране.

По его словам, с начала войны России против Украины чуть ли не каждая община пыталась установить свой блокпост. Причем доходило до того, что те, кто на них стоял, не знали, что происходит на соседних блокпостах.

"На начало прошлой недели сократили их количество до примерно 1 500 по всей стране. Сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем где-нибудь до цифры 800 - 900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой стороны - нормальную логистику по всей стране", - отметил он.