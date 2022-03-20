UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число блокпостов в Украине сократят до 800-900, - МВД

Фото: число блокпостов в Украине будут сокращать (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

В Украине намерены сократить число блокпостов до 800-900. В первые дни российского вторжения их было настолько много, что они затрудняли логистику по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире марафона единых новостей.

По его словам, с начала войны России против Украины чуть ли не каждая община пыталась установить свой блокпост. Причем доходило до того, что те, кто на них стоял, не знали, что происходит на соседних блокпостах.

"На начало прошлой недели сократили их количество до примерно 1 500 по всей стране. Сейчас их оптимизация продолжается. В целом, я думаю, мы дойдем где-нибудь до цифры 800 - 900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны, безопасность, с другой стороны - нормальную логистику по всей стране", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что проверка на блокпостах будет обязательной только на въездах в населенные пункты, на выездах - выборочная.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВойна России против Украины