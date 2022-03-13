ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На дорогах Украины сократят количество блокпостов и упростят требования: что нужно знать

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 17:20
На дорогах Украины сократят количество блокпостов и упростят требования: что нужно знать Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине планируют сократить количество блокпостов на дорогах, создав перечень актуальных. При этом обязательной проверка будет лишь при въездах, а на выезд - выборочной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского в видеообращении.

"Сейчас Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах", - сказал Монастырский.

При этом он заявил, что видит вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города.

"При этом на выезд проверка будет лишь выборочной", - уточнил Монастырский.

Поэтому в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот перечень не войдут, будут убраны.

"Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время и топливо, а главное - силы и нервы людей. Как гражданских, так и военных. В случае проблем с проездом через блокпосты прошу сообщать по телефону 102", - добавил министр.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский Война России против Украины
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы