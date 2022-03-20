Кількість блокпостів в Україні скоротять до 800-900, - МВС

В Україні мають намір скоротити число блокпостів до 800-900. У перші дні російського вторгнення їх було настільки багато, що вони ускладнювали логістику по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, з початку війни Росії проти України мало не кожна громада намагалася встановити свій блокпост. Причому доходило до того, що ті, хто на них стояв, не знали, що відбувається на сусідніх блокпостах.

"На початок минулого тижня скоротили їх кількість до приблизно 1 500 по всій країні. Зараз їх оптимізація триває. В цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 в найближчі дні. Тобто цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з одного боку, безпеку, з іншого боку - нормальну логістику по всій країні", - зазначив він.