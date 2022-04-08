Число беженцев из Украины превысило 4,3 млн человек, - ООН
Фото: Число беженцев из Украины превысило 4,3 млн человек (Getty Images)
В ООН заявили, что с 24 февраля из Украины уехали более 4,3 млн человек. Около 90% из выехавших составляют женщины и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.
Большинство украинцев - 2,5 млн человек - выехали в Польшу. Более 660 тысяч бежали в Румынию. При этом, по подсчетам ООН, в Россию уехали более 350 тысяч человек.
Среди тех, кто бежал из Украины, есть и граждане Украины с двойным гражданством.
Напомним, с начала войны в Украине погиби 169 детей.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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