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Число беженцев из Украины превысило 4,3 млн человек, - ООН

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 10:34
Число беженцев из Украины превысило 4,3 млн человек, - ООН Фото: Число беженцев из Украины превысило 4,3 млн человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ООН заявили, что с 24 февраля из Украины уехали более 4,3 млн человек. Около 90% из выехавших составляют женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

Большинство украинцев - 2,5 млн человек - выехали в Польшу. Более 660 тысяч бежали в Румынию. При этом, по подсчетам ООН, в Россию уехали более 350 тысяч человек.

Среди тех, кто бежал из Украины, есть и граждане Украины с двойным гражданством.

Напомним, с начала войны в Украине погиби 169 детей.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 44-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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