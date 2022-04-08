ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість біженців з України перевищила 4,3 млн осіб, - ООН

Новость на русском →
П'ятниця 08 квітня 2022 10:34
Кількість біженців з України перевищила 4,3 млн осіб, - ООН Фото: кількість біженців з України перевищила 4,3 млн осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В ООН заявили, що з 24 лютого з України виїхали понад 4,3 млн осіб. Близько 90% з тих, що виїхали складають жінки і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

Більшість українців - 2,5 млн осіб - виїхали до Польщі. Понад 660 тисяч втекли до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхали понад 350 тисяч осіб.

Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством.

Нагадавши, з початку війни в Україні загини 169 дітей.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 44-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Біженці ООН
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну