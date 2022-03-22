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Кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб, - ООН

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Україна, Вівторок 22 березня 2022 13:33
Кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб, - ООН Фото: кількість біженців з України перевищила 3,5 млн осіб (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Число українців, які виїхали за кордон, зараз становить 3 556 924 людини, повідомило Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН). При цьому понад 2 мільйони людей перетнули кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це ще одна трагічна віха для народу України, і вона була досягнута менш ніж за місяць", - заявив на брифінгу представник УВКБ ООН Метью Солтмарш, додавши, що 6,5 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами в межах України.

За його словами, це майже чверть всього населення. "Швидкість і масштаби цього відтоку і цієї кризи переміщення безпрецедентні останнім часом", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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