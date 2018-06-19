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Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб, - ООН

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 16:20
Ілюстративне фото (flickr.com syriafreedom)
Ілюстративне фото (flickr.com syriafreedom)

За даними ООН, це є новим рекордом

Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН в Twitter.

"Загальна кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб - новий рекорд", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними ООН, в 2017 році число людей, насильно переміщених з своїх будинків в усьому світі, становило 44 400 осіб щодня.

"Багато в чому завдяки новим кризам в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і М'янмі, а також триваючому конфлікту в Сирії число біженців збільшилося на 2,9 млн., збільшивши сукупну суму до 68,5 млн. Це означає, що насильно переміщене населення світу наразі обігнало Сполучене Королівство і досягло ще одного рекордного рівня", - йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Європейського офісу підтримки шукачів притулку (EASO) кількість заяв шукачів притулку в Євросоюзі зменшилася протягом 2017 року на 44%.

Зазначимо, раніше Німеччина та Італія домовилися про тісну співпрацю у вирішенні міграційного кризи.

Також повідомлялося, що влада Чорногорії розглядає варіант спорудження паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією через наплив біженців.

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Теги публікації: ООН, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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