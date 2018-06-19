Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб, - ООН

За даними ООН, це є новим рекордом

Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООН в Twitter.

"Загальна кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб - новий рекорд", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість біженців у світі досягла 68,5 мільйона осіб - новий рекорд https://t.co/wPoCwcoOLT — ООН (@UnitedNationsRU) June 19, 2018

Так, за даними ООН, в 2017 році число людей, насильно переміщених з своїх будинків в усьому світі, становило 44 400 осіб щодня.

"Багато в чому завдяки новим кризам в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і М'янмі, а також триваючому конфлікту в Сирії число біженців збільшилося на 2,9 млн., збільшивши сукупну суму до 68,5 млн. Це означає, що насильно переміщене населення світу наразі обігнало Сполучене Королівство і досягло ще одного рекордного рівня", - йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Європейського офісу підтримки шукачів притулку (EASO) кількість заяв шукачів притулку в Євросоюзі зменшилася протягом 2017 року на 44%.

Зазначимо, раніше Німеччина та Італія домовилися про тісну співпрацю у вирішенні міграційного кризи.

Також повідомлялося, що влада Чорногорії розглядає варіант спорудження паркану з колючого дроту на кордоні з Албанією через наплив біженців.