Численность ВСУ вырастет на 100 тысяч человек. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.
Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
По его словам, этим указом предусмотрено:
"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский оценил вероятность войны.
Отметим, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.