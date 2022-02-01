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Численность ВСУ вырастет на 100 тысяч человек. Зеленский подписал указ

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.

Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

По его словам, этим указом предусмотрено:

  • увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;
  • разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
  • численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года;
  • срок службы контрактников будет увеличен;
  • будут созданы еще 20 бригад;
  • предусмотрен переход к профессиональной армии.

"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский оценил вероятность войны.

Отметим, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины