Чисельність ЗСУ зросте на 100 тисяч осіб. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Зокрема, чисельність Збройних сил України зросте на 100 тисяч осіб.
Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
За його словами, цим указом передбачено:
"Це старт переходу країни на професійну армію не тому, що скоро буде війна, а тому щоб далі був мир", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський оцінив ймовірність війни.
Зазначимо, на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.