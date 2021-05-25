UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Численность ВСУ увеличат до 261 тысячи человек: появился текст законопроекта Зеленского

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такая численность заложена в законопроект, который глава государства сегодня внес в Верховную раду.

Текст законопроекта опубликовали на сайте ВР.

Так, проект президентского закона предлагает внести изменения в статью 1 закона о численности ВСУ и изложить эту статью в следующей редакции: "Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих".

То есть в случае одобрении законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Напомним, соответствующий законопроект глава государства внес в парламент сегодня, 25 мая. Однако изначально текста этого документа не было на сайте ВР.

Кроме того, сегодня в Раду поступил еще один президентский законопроект. Зеленский внес в парламент законопроект о национальном сопротивлении. Документ глава государства определил как неотложный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украинызаконопроект