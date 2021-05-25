Чисельність ЗСУ збільшать до 261 тисячі осіб: з'явився текст законопроекту Зеленського

Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту збільшити чисельність Збройних сил України до 261 тисячі осіб. Така чисельність закладена у законопроект, який глава держави сьогодні вніс до Верховної ради.

Так, проект президентського закону пропонує внести зміни до статті 1 закону про чисельність ЗСУ та викласти цю статтю в такій редакції: "Затвердити чисельність Збройних Сил України у кількості, яка не перевищує 261000 осіб, у тому числі 215000 військовослужбовців".

Тобто у разі схваленні законопроекту чисельність ЗСУ буде становити 261 тисячу осіб, з них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.