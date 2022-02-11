UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Численность территориальной обороны увеличат до 2 млн украинцев, - Данилов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил об увеличении численности Сил территориальной обороны. По его словам, поставлена задача увеличить их до 2 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседания СНБО.

"Принято протокольное поручение, максимально увеличить количество наших военных в территориальной обороне. Поставлена задача - количество терробороны должно достигать 2 млн граждан", - сказал Данилов.

Напомним, накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный анонсировал масштабные учения резервистов и Сил территориальной обороны.

Отметим, в конце января Верховная рада одобрила закон, разрешающий добровольцам сил территориальной обороны применять собственное оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныСНБОАлексей Данилов