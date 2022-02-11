RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чисельність територіальної оборони збільшать до 2 млн українців, - Данілов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив про збільшення чисельності Сил територіальної оборони. За його словами, поставлено завдання збільшити їх до 2 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО.

"Прийнято протокольне доручення, максимально збільшити кількість наших військових у територіальній обороні. Поставлено завдання-кількість тероборони має досягати 2 млн громадян", - сказав Данілов.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував масштабні навчання резервістів та Сил територіальної оборони.

Зазначимо, наприкінці січня Верховна рада схвалила закон, який дозволяє добровольцям сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРНБООлексій Данілов