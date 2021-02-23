ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 15:15
Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Численность наемных работников в Украине в декабре 2020 года составляла 9 948,1 тысяч человек. Это на 161,8 тысяч человек (на 1,6%) меньше показателя января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с ссылкой на Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2020 года уволено 511,3 тысяч работников, что на 236,4 тыс. человек или почти вдвое больше, чем трудоустроено.

Всего за январь - декабрь 2020 года принято на работу 3 963,3 тысяч человек, а прекращены трудовые отношения с 4 064,8 тысячами человек (трудоустроено на 101,5 тысяч человек меньше, чем уволено).

По официальным данным Государственной службы занятости Украины на 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 459,2 тысяч человек, что на 121,0 тысяч человек или 36% больше, чем на 1 января 2020 года. Всего в течение 2020 года статус безработного имели 1 247,2 тысяч человек.

Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Это на 15,6% (на 1 915 грн) больше по сравнению с декабрем прошлого года (12 264 гривен).

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составило 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика работники зарплата Пенсионный фонд Украины
NEWS
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине