Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов

Численность наемных работников в Украине в декабре 2020 года составляла 9 948,1 тысяч человек. Это на 161,8 тысяч человек (на 1,6%) меньше показателя января 2020 года.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2020 года уволено 511,3 тысяч работников, что на 236,4 тыс. человек или почти вдвое больше, чем трудоустроено.

Всего за январь - декабрь 2020 года принято на работу 3 963,3 тысяч человек, а прекращены трудовые отношения с 4 064,8 тысячами человек (трудоустроено на 101,5 тысяч человек меньше, чем уволено).

По официальным данным Государственной службы занятости Украины на 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 459,2 тысяч человек, что на 121,0 тысяч человек или 36% больше, чем на 1 января 2020 года. Всего в течение 2020 года статус безработного имели 1 247,2 тысяч человек.