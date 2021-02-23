Чисельність найманих працівників в Україні впала нижче 10 мільйонів

Чисельність найманих працівників в Україні в грудні 2020 року складала 9 948,1 тисяч осіб. Це на 161,8 тисяч осіб (на 1,6%) менше показника січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України ( ПФУ ) з посиланням на Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як зазначається в повідомленні, у грудні 2020 року звільнено 511,3 тисяч працівників, що на 236,4 тис. осіб або майже вдвічі більше, ніж працевлаштовано.

Всього за січень - грудень 2020 року прийнято на роботу 3 963,3 тисяч осіб, а припинено трудові відносини з 4 064,8 тисячами осіб (працевлаштовано на 101,5 тисяч осіб менше, ніж звільнено).

За офіційними даними Державної служби зайнятості України на 1 січня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних складала 459,2 тисяч осіб, що на 121,0 тисяч осіб або 36% більше ніж на 1 січня 2020 року. Всього протягом 2020 року статус безробітного мали 1 247,2 тисяч осіб.



