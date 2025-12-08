Не чіпайте ФОПів: УДАР радить шукати гроші в енергетиці, оборонці та на митниці

Замість того, щоб підвищувати фіскальний тиск на ФОПів, влада повинна ліквідувати схеми в енергетиці, оборонній галузі та на митниці.
Як пише РБК-Україна, про це йдеться у заяві партії "УДАР Віталія Кличка" на сайті партії.
Адже у цих сферах роками зникають сотні мільярдів, але влада їх вперто не чіпає.
"Влада не відмовилася від планів збільшити податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців. Якщо це станеться, сотням тисяч малих підприємств - працівникам IT, дрібним торгівцям, перукарям, ремонтникам - доведеться закрити свій бізнес або піти "у тінь". Партія "УДАР Віталія Кличка" категорично проти посилення податкового тиску на бізнес. Замість підвищення тиску на ФОПів заради отримання 15-20 млрд гривень до бюджету варто пошукати додаткові гроші у тих сферах, де роками зникають сотні мільярдів. І які влада вперто не чіпає", - йдеться в заяві.
В УДАРі наголошують, що фіскальний тиск на бізнес - не "вимога МВФ", як це подає влада, а чергова спроба зібрати гроші там, де простіше, а не там, де їх насправді втрачають.
"В енергетиці, на митниці та в оборонних закупівлях роками накопичуються мільярдні зловживання, але замість навести лад влада збирає кошти з ФОПів. Спочатку урізали громадам частину ПДФО, забрали 8 млрд гривень із бюджету Києва, “освоїли” ці ресурси у непрозорих схемах, а тепер вирішили перекласти тягар на підприємців", - зазначають в партії.
УДАР також запропонував шляхи наповнення бюджету без підвищення податків для ФОПів:
"Держава має бути чесною зі своїми громадянами. Українці готові платити податки на військо та оборону, але вони не готові фінансувати неефективність державних органів, корупційні схеми й політичні шоу. Країна повинна рухатися шляхом справжньої боротьби з корупцією, наведення ладу в державних фінансах і підтримки тих, хто створює робочі місця", - упевнені в "УДАРі Віталія Кличка".
Як повідомлялося, за планами уряду, ФОПи на спрощеній системі з річним оборотом понад 1 млн грн повинні будуть реєструватися платниками податку на додану вартість.
Відповідні зміни передбачалося запровадити вже з 2026 року, але парламент відмовився голосувати за такий бюджет. Пізніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що влада не відмовилася від нововведення, а лише ненадовго відклала його.