Не чіпайте ФОПів: УДАР радить шукати гроші в енергетиці, оборонці та на митниці

Адже у цих сферах роками зникають сотні мільярдів, але влада їх вперто не чіпає.

"Влада не відмовилася від планів збільшити податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців. Якщо це станеться, сотням тисяч малих підприємств - працівникам IT, дрібним торгівцям, перукарям, ремонтникам - доведеться закрити свій бізнес або піти "у тінь". Партія "УДАР Віталія Кличка" категорично проти посилення податкового тиску на бізнес. Замість підвищення тиску на ФОПів заради отримання 15-20 млрд гривень до бюджету варто пошукати додаткові гроші у тих сферах, де роками зникають сотні мільярдів. І які влада вперто не чіпає", - йдеться в заяві.

В УДАРі наголошують, що фіскальний тиск на бізнес - не "вимога МВФ", як це подає влада, а чергова спроба зібрати гроші там, де простіше, а не там, де їх насправді втрачають.

"В енергетиці, на митниці та в оборонних закупівлях роками накопичуються мільярдні зловживання, але замість навести лад влада збирає кошти з ФОПів. Спочатку урізали громадам частину ПДФО, забрали 8 млрд гривень із бюджету Києва, “освоїли” ці ресурси у непрозорих схемах, а тепер вирішили перекласти тягар на підприємців", - зазначають в партії.

УДАР також запропонував шляхи наповнення бюджету без підвищення податків для ФОПів:

120 млрд грн щороку від ліквідації схем на митниці. Нелегальний імпорт тютюну, алкоголю, пального. Сірий імпорт техніки. Це у 5–6 разів більше, ніж уряд планує зібрати з ФОПів;

Сотні мільярдів від ліквідації тіньової економіки (40% національного обігу). Тут не потрібно збільшувати податки, а просто потрібно дати бізнесу нормальні правила і перестати кошмарити;

Десятки мільярдів від ліквідації схем в енергетиці та оборонці. Кожна схема “міндіча”, “гринкевичів” пробиває дірки у бюджеті на десятки мільярдів;

Десятки мільярдів від ліквідації неефективних видатків міністерств та відомств. Дублюючі функції, “реформи заради реформ”, мільярдні державні підприємства-привиди, програми, що не виконуються.

"Держава має бути чесною зі своїми громадянами. Українці готові платити податки на військо та оборону, але вони не готові фінансувати неефективність державних органів, корупційні схеми й політичні шоу. Країна повинна рухатися шляхом справжньої боротьби з корупцією, наведення ладу в державних фінансах і підтримки тих, хто створює робочі місця", - упевнені в "УДАРі Віталія Кличка".