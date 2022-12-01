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Чиновница Черновицкой ОВА помогала уклонистам бежать из Украины

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Черновцы, Четверг 01 декабря 2022 16:29
Чиновница Черновицкой ОВА помогала уклонистам бежать из Украины Фото: в Черновицкой ОВА чиновница помогала уклонистам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители разоблачили чиновницу Черновицкой ОВО в том, что она помогала незаконно переправляться военнообязанным за границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Чиновница Черновицкой ОВА вносила сведения в систему "Путь" о разрешении на выезд военнообязанным мужчинам призывного возраста. По данным следствия, было установлено более 50 фактов выезда мужчин за пределы Украины под предлогом ввоза гуманитарной помощи.

Чиновница Черновицкой ОВА помогала уклонистам бежать из Украины

Фото: в Черновицкой ОВА чиновница помогала уклонистам (gp.gov.ua)

Ей сообщили о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также несанкционированных действий с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах. За что чиновнице грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

С целью изъятия необходимых документов и другой информации, продолжаются санкционированные обыски на территории Черновицкой области.

Напомним, что на Закарпатье задержали переправщика с уклонистами.

Ранее мы писали об уклонисте на Закарпатье, собиравшемся форсировать Тису.

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