Чиновницу РГА в Днепропетровской области подозревают в растрате 300 тыс. грн

В Днепропетровской области чиновнице сообщили о подозрении в растрате 300 тыс. грн бюджетных средств при поставке тепловой энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента защиты экономики.

Сообщается, что оперативники разоблачили схему растраты бюджетных средств при закупке услуг по поставке тепловой энергии для учебного заведения.

Досудебным расследованием установлено, что начальник отдела одной из районных госадминистраций подписала акты выполненных работ, содержащих "заведомо ложную информацию по поводу стоимости предоставленных услуг".

"Необоснованное завышение тарифа на поставку тепловой энергии привело к нанесению ущерба государству на общую сумму свыше 300 тыс. гривен, которую безосновательно были перечислено на счет энергоснабжающей организации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 10 сентября, по результатам проведенных мероприятий, начальнику отдела РГА было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров.

РБК-Украина писало, что ГБР в ближайшее время завершит расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.