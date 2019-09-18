Чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн

У Дніпропетровській області чиновниці повідомили про підозру у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів при постачанні теплової енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Департаменту захисту економіки.

Повідомляється, що оперативники викрили схему розтрати бюджетних коштів при закупівлі послуг з постачання теплової енергії для навчального закладу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу однієї з районних держадміністрацій підписала акти виконаних робіт, що містять "завідомо неправдиву інформацію з приводу вартості наданих послуг".

"Необґрунтоване завищення тарифу на постачання теплової енергії призвело до нанесення збитків державі на загальну суму понад 300 тис. гривень, яку безпідставно було перераховано на рахунок енергопостачальної організації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 10 вересня, за результатами проведених заходів, начальнику відділу РДА було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 1 ч. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов.

РБК-Україна писало, що ДБР найближчим часом завершить розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.