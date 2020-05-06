Чиновнице Львовского облсовета объявили подозрение из-за схем с заниженной ценой аренды

Фото: Львовский облсовет (из открытых источников)

В результате бюджет города недополучил 1,2 миллиона гривен

Силовики сообщили о подозрении чиновнице Львовского областного совета из-за схем с заниженной стоимостью аренды недвижимости во Львове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновница способствовала заключению договоров аренды с коммерческими и общественными структурами по необоснованно заниженным ценам, в результате чего бюджет города недополучил 1,2 миллиона гривен.

"Задокументировано несколько фактов передачи в аренду коммунальной недвижимости в центре Львова по ценам в разы меньше рыночных. В ходе проведенных экспертиз установлено, что из-за действий чиновницы городской бюджет недополучил почти 1,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас в СБУ устанавливают причастность других чиновников Львовского городского совета к противоправной деятельности.

Чиновнице объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львове разработали план по восстановлению индустрии туризма, который включает в себя пять этапов.

Также РБК-Украина писало, что во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, планируют оптимизировать количество работников горсовета, сократив штат на 181 человека