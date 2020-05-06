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Чиновниці Львівської облради оголосили підозру через схеми з заниженою ціною оренди

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 17:47
Чиновниці Львівської облради оголосили підозру через схеми з заниженою ціною оренди
Фото: Львівська облрада (з відкритих джерел)

У результаті бюджет міста недоотримав 1,2 мільйона гривень

Силовики повідомили про підозру чиновниці Львівської обласної ради через схеми із заниженою вартістю оренди нерухомості у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За версією слідства, чиновниця сприяла укладенню договорів оренди з комерційними й громадськими структурами за необґрунтовано заниженими цінами, внаслідок чого бюджет міста недоотримав 1,2 мільйона гривень.

"Задокументовано кілька фактів передачі в оренду комунальної нерухомості в центрі Львова за цінами в рази менше ринкових. У ході проведених експертиз встановлено, що через дії чиновниці міський бюджет недоотримав майже 1,2 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Зараз в СБУ встановлюють причетність інших чиновників Львівської міської ради до протиправної діяльності.

Чиновниці оголосили підозру у вчиненні злочину за ч. ст 2. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Львові розробили план з відновлення індустрії туризму, який охоплює п'ять етапів.

Також РБК-Україна писало, що у Львові через кризу, викликану епідемією коронавірусу та вимушеним карантином, планують оптимізувати кількість працівників міськради, скоротивши штат на 181 людини

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