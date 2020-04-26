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Садовый анонсировал увольнение около 200 работников Львовского горсовета

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 06:15
Садовый анонсировал увольнение около 200 работников Львовского горсовета
Фото: Андрей Садовый (РБК-Україна)

Садовый пообещал, что инфраструктурные проекты будут сохранены

Во Львове из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и вынужденным карантином, планируют оптимизировать количество работников горсовета, сократив штат на 181 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Увольнения анонсировал городской голова Львова Андрей Садовый.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - говорится в сообщении.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты будут сохранены, ибо они дают возможность привлечь людей у оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.

Напомним, местная власть Львова приняла решение о переносе празднования дня города в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее Львовский горсовет принял решение об усиление карантинных ограничений. В частности, были закрыты все продуктовые рынки.

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